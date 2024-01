Le principal indice boursier du Canada a atteint mardi son plus haut niveau depuis 21 mois, grâce aux gains réalisés par les actions du secteur de l'énergie, les dernières prévisions économiques du Fonds monétaire international ayant renforcé les espoirs des investisseurs quant à un atterrissage en douceur de l'économie.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 27,81 points, soit 0,1 %, à 21 227,87, son niveau de clôture le plus élevé depuis avril 2022.

Les actions américaines ont été modérées, les investisseurs étant préoccupés par les résultats mitigés des entreprises et les données économiques solides, tandis que la Réserve fédérale se réunissait pour sa réunion de politique monétaire.

"L'optimisme se poursuit et il est partagé par le FMI", a déclaré Ben Jang, gestionnaire de portefeuille chez Nicola Wealth.

"Le FMI a revu à la hausse les prévisions mondiales, estimant que nous nous dirigeons vers un atterrissage en douceur. C'est un sentiment partagé par le marché et soutenu par un plus grand nombre d'économistes.

Le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale, en améliorant les perspectives des États-Unis et de la Chine - les deux plus grandes économies du monde - et en faisant état d'un relâchement plus rapide que prévu de l'inflation.

Les actions du secteur des ressources naturelles représentent près de 30 % de la pondération du marché de Toronto, de sorte que le TSX pourrait particulièrement bénéficier d'une amélioration des perspectives de l'économie mondiale.

Le secteur de l'énergie a progressé de 1,6 %, le prix du pétrole s'étant établi à 77,82 $ le baril, soit une hausse de 1,4 %.

Le secteur industriel a ajouté 0,3 % et le secteur financier, le plus pondéré du TSX, a terminé en hausse de 0,2 %.

Celestica Inc. a publié des résultats pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes. Ses actions ont augmenté de 1,6 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Vijay Kishore et Alistair Bell)