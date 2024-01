Les actions de la Chine et de Hong Kong ont chuté mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la publication des données sur la croissance économique annuelle de la Chine mercredi.

** L'indice CSI300 a chuté de 0,4 % à la pause déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai a perdu 0,6 %. L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1,9 %, atteignant son niveau le plus bas depuis novembre 2022.

** Contrairement au marché boursier américain, le marché boursier chinois présente une forte dispersion entre les performances des actions individuelles, a déclaré Herald Van Der Linde, responsable de la stratégie des actions en Asie-Pacifique chez HSBC, lors d'un point presse lundi.

** La meilleure stratégie à adopter est donc d'aller en profondeur et de rechercher des entreprises individuelles dont la croissance est structurelle et n'est pas sensible à ce qui se passe dans l'économie en général ou sur le marché en général", a-t-il déclaré.

** Pendant ce temps, les investisseurs attendent les chiffres du produit intérieur brut (PIB) de la Chine pour l'année 2023, mercredi, afin de voir si le pays dépasse son objectif de croissance économique d'environ 5 % pour l'année dernière.

** Les données sur l'activité de décembre, qui devraient être publiées à la même date, sont également au centre de l'attention pour voir si l'économie a pris de l'élan à l'approche de 2024.

** Les investisseurs parient que l'escalade de la crise de la mer Rouge fera grimper les prix du fret brut, générant des bénéfices exceptionnels pour les pétroliers et les sociétés de transport maritime.

** Bien que les pétroliers, dont Nanjing Tanker Corp, COSCO Shipping Energy Transportation Co et China Merchants Energy Shipping Co, aient corrigé leurs cours à la suite de prises de bénéfices, les courtiers estiment qu'ils valent toujours la peine d'être achetés.

** Les tensions géopolitiques font grimper les primes de risque pour les actifs maritimes", a déclaré Hua Chuang Securities dans un rapport.

** "La crise persistante du Red See apporte des opportunités d'investissement globales dans les actions de transport maritime, le prix du fret pouvant être orienté à la hausse."

** Les valeurs touristiques ont été l'un des rares points positifs parmi les actions chinoises, avec une hausse de 1,5 %. Changbai Mountain Tourism a progressé de 10 %.

** À Hong Kong, les actions technologiques ont chuté de 2,3 %. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Subhranshu Sahu)