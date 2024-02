Les principaux producteurs américains de carburants ont dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices au quatrième trimestre, grâce à des marges de raffinage et des performances opérationnelles élevées, et ils ont prédit que les bénéfices augmenteraient à nouveau cette année grâce à la croissance de la demande mondiale.

Pour 2023, trois des plus grands raffineurs indépendants américains - Marathon Petroleum, Phillips 66 et Valero Energy - ont affiché des bénéfices ajustés combinés de 25,7 milliards de dollars. Bien que ce chiffre soit supérieur aux prévisions, il est inférieur aux bénéfices combinés de 33,9 milliards de dollars enregistrés en 2022, lorsque les perturbations du marché dues aux sanctions imposées à l'industrie énergétique russe avaient entraîné des bénéfices records.

Les actions de Marathon ont augmenté de 11 % depuis le début de l'année, celles de Phillips 66 d'environ 9 % et celles de Valero de 8 %, dépassant de loin le léger déclin du secteur de l'énergie du S&P 500 depuis le début de l'année.

"Les investisseurs sont devenus positifs à l'égard des raffineurs et les mesures, en particulier pour la demande d'essence, sont bonnes", a déclaré Matthew Blair, analyste du raffinage chez Tudor, Pickering, Holt & Co, lors d'une interview.

Marathon a enregistré un bénéfice de 2,24 dollars par action au dernier trimestre, tandis que Phillips 66 a gagné 3,09 dollars par action et Valero 3,55 dollars par action.

Les raffineurs ont bénéficié de la baisse des prix du pétrole brut américain au cours du trimestre, après que les attaques des rebelles houthis en mer Rouge ont fait grimper les coûts de transport. Les prix du brut représentent le coût le plus important pour les raffineurs qui transforment le pétrole en carburants de transport, en mazout de chauffage et en d'autres produits.

"Nous avons connu une période où vous pouviez exporter du brut de la côte américaine du Golfe du Mexique vers l'Europe du Nord-Ouest à un prix inférieur à 2 dollars le baril. Ce prix a grimpé à 6 dollars le baril", a déclaré Gary Simmons, directeur de l'exploitation de Valero.

"Pour notre système, c'est un avantage car cela nous donne un avantage en termes de coût du brut par rapport à nos concurrents mondiaux", a-t-il ajouté.

Valero a enregistré des marges de 33 dollars le baril pour le diesel à très faible teneur en soufre dans le Midcontinent américain et l'Atlantique Nord, et de 24 dollars le baril sur la côte du Golfe du Mexique au cours du trimestre.

Pour sa part, Phillips 66 a enregistré des marges de 14,41 dollars par baril au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 19,73 dollars par baril enregistrés au cours de la même période l'année dernière, en raison de l'affaiblissement des prix des carburants.

L'entreprise a augmenté son rendement en produits propres de 2% pour atteindre ses niveaux les plus élevés depuis 2017.

Le brut américain affiche une décote d'environ 5 $ le baril par rapport à la référence européenne Brent. Cette décote devrait rester importante en cas d'escalade des tensions au Moyen-Orient.

PERSPECTIVES DE LA DEMANDE MONDIALE

Selon Brian Mandell, vice-président exécutif du marketing de Phillips 66, la demande mondiale d'essence a augmenté de 3 % et celle de distillats de 2 % tout au long de l'année. La demande mondiale d'essence devrait augmenter de 1 % en 2024, tandis que la demande de distillats augmentera de 0,5 %, a-t-il ajouté.

La croissance de la demande mondiale continuera d'encourager les raffineurs américains à se concentrer sur l'exportation de carburants. Les exportations américaines de produits pétroliers ont totalisé près de 6 millions de barils par jour au cours du premier semestre 2023, soit le niveau le plus élevé jamais atteint au cours des six premiers mois d'une année, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

Les États-Unis ont également augmenté leurs exportations de distillats vers l'Europe, qui importait auparavant du diesel et du fioul domestique russes sanctionnés. Les exportations américaines de fioul distillé vers l'Europe se sont élevées en moyenne à 138 000 bpj au premier semestre 2023, soit plus du double des 56 000 bpj du premier semestre 2022, selon l'EIA.

Néanmoins, les producteurs de carburant américains doivent faire face à une capacité de raffinage mondiale supplémentaire de 1,5 million de barils par jour qui sera mise en service cette année, soit plus que la croissance de la demande de pétrole prévue à l'échelle mondiale, qui est de 1 million de barils par jour.

Le démarrage de certaines des plus grandes raffineries du monde, comme la raffinerie Dangote de 650 000 barils par jour au Nigeria, devrait commencer à fonctionner à des taux plus élevés au cours du second semestre de 2024.

Tout retard dans ces projets pourrait réduire l'équilibre entre l'offre et la demande, a déclaré M. Simmons de Valero.

Les stocks d'essence et de diesel, qui se situent actuellement au niveau ou en dessous de leur moyenne sur cinq ans, pourraient également se resserrer car plusieurs grandes raffineries américaines ont fermé leurs unités pour une maintenance lourde au cours du premier trimestre, ont déclaré les dirigeants. Cela pourrait faire grimper les prix des carburants.

"Nous prévoyons des prélèvements au cours de la saison de maintenance du printemps, ce qui devrait rapprocher les stocks des niveaux de l'année dernière", a déclaré M. Mandell de Phillips 66. (Reportage de Laura Sanicola ; Rédaction de Liz Hampton et David Gregorio)