maldoror - Runerdead, on est 2 à s'être fait avoir : toi par Citi et moi par SG qui ont demandé l'annulation de 3 transactions sur les Puts UG. Encore une fois la relation est totalement déséquilibrée, les émetteurs pouvant prétexter une sous-évaluation pour annuler une ou des transactions alors que c'est quasiment impossible pour un particulier.





"Dear IBKR Client,



The execution(s) listed below occurred in this account that are being declared erroneous. The transactions are in the process of being removed from the account as a result of this ruling.



The executions are as follows;"



10/30 09:49:04.510 CET B - SBF 95000 UG20170413 @ 0.06



10/30 09:49:07.603 B - SBF 40000 UG 20190703 @ 0.25



10/30 09:48:11.145 B - SBF 37100 UG 20190911 @ 0.27 1