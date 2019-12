Stratégie du fonds géré par ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG Le fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans les actions et autres droits de participation de sociétés ayant leur siège dans les pays de la région Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon), et/ou de sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques dans les pays de la région Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon), et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siège dans les pays de la région Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon).

Performances du fonds : AS SICAV I Asia Pac Eq A Acc EUR

Performances Historiques Glissantes au 12-12-2019 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +18.05% -0.05% +2.79% +6.64% +16.48% +26.45% +45.58% Catégorie 17.39% -0.66% 2.92% 6.03% 16.53% 23.8% -

