Ahold Delhaize : La tendance devrait reprendre ses droits 07/01/2019 | 09:04 achat En cours

Cours d'entrée : 22.41€ | Objectif : 24€ | Stop : 21.45€ | Potentiel : 7.1% Le titre Ahold Delhaize présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 24 €. Graphique AHOLD DELHAIZE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.46 pour l'année 2018.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 20.09 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 22.85 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Sous-secteur Vente au détail et distribution alimentaire - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AHOLD DELHAIZE 1.36% 30 318 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.. 5.67% 40 377 SYSCO CORPORATION -1.29% 32 149 WOOLWORTHS GROUP LTD -0.41% 27 470 TESCO 6.52% 24 604 KROGER 0.58% 22 066 LOBLAW COMPANIES LTD -0.51% 17 054 GEORGE WESTON LIMITED 0.18% 10 387 COLRUYT 2.06% 10 347 PRESIDENT CHAIN STORE CORPO.. --.--% 10 199 ATACADÃO 6.14% 9 806

Données financières (€) CA 2018 62 375 M EBIT 2018 2 503 M Résultat net 2018 1 731 M Dette 2018 3 321 M Rendement 2018 3,21% PER 2018 15,18 PER 2019 13,64 VE / CA 2018 0,48x VE / CA 2019 0,46x Capitalisation 26 486 M