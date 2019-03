Allianz : Bon timing pour anticiper des prises de bénéfices 21/03/2019 | 08:58 vente En attente

Cours d'entrée : 198.77€ | Objectif : 185€ | Stop : 202€ | Potentiel : 6.93% Le titre Allianz s'est fortement apprécié dernièrement. Le timing est intéressant pour mettre à profit une probable correction technique.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 185 €. Graphique ALLIANZ Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.47 pour 2019 et de 9.76 pour 2020, la société fait partie des moins chères du marché.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 187.4 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 200.9 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 200.9 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Données financières (€) CA 2019 133 Mrd EBIT 2019 11 884 M Résultat net 2019 7 940 M Dette 2019 - Rendement 2019 4,77% PER 2019 10,47 PER 2020 9,76 Capi. / CA 2019 0,64x Capi. / CA 2020 0,62x Capitalisation 84 434 M Prochain événement sur ALLIANZ 08/05/19 Assemblée générale Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 218 € Ecart / Objectif Moyen 9,8% Dirigeants Nom Titre Oliver Bäte Chief Executive Officer Michael Diekmann Chairman-Supervisory Board Christof Mascher Chief Operating Officer Giulio Terzariol CFO, Head-Finance, Controlling & Risk Gabriele Burkhardt-Berg Vice Chairman-Supervisory Board