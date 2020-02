Alphabet Inc. : La tendance devrait reprendre ses droits 26/02/2020 | 15:53 achat En cours

Cours d'entrée : 1402.36$ | Objectif : 1525$ | Stop : 1339$ | Potentiel : 8.75% Le titre Alphabet Inc. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1525 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La proximité du support moyen terme des 1339.39 USD offre un bon timing pour l'achat du titre.

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 1277.42 USD.

Points faibles La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.29 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Avec un PER 2020 de 25.81 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Moteurs de recherche Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALPHABET INC. 3.50% 953 525 BAIDU, INC. -1.56% 43 115 NAVER CORPORATION -0.81% 22 799 Z HOLDINGS CORPORATION 1.88% 18 770 YANDEX -7.89% 13 214 SOGOU INC. -14.07% 1 530 LASTMINUTE.COM N.V. -4.78% 495 GURUNAVI, INC. 0.63% 342

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2020 191 Mrd EBIT 2020 41 532 M Résultat net 2020 37 214 M Trésorerie 2020 134 Mrd Rendement 2020 - PER 2020 25,9x PER 2021 22,3x VE / CA2020 4,31x VE / CA2021 3,56x Capitalisation 957 Mrd Prochain événement sur ALPHABET INC. 03/03/20 Morgan Stanley Technology Media & Telecom Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 47 Objectif de cours Moyen 1 596,67 $ Dernier Cours de Cloture 1 390,47 $ Ecart / Objectif Haut 29,5% Ecart / Objectif Moyen 14,8% Ecart / Objectif Bas -8,66% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sundar Pichai Chief Executive Officer & Director John LeRoy Hennessy Chairman Ruth M. Porat Chief Financial Officer & Senior Vice President Lawrence E. Page Director Sergey Mikhaylovich Brin Director