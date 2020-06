zara000 - APRIL GROUP rachète le courtier grossiste Flexitrans : AOF le 18/12/2009 à 09:31



(AOF) - April Group a procédé à l'acquisition de 70% du courtier grossiste Flexitrans, spécialisé dans l'assurance des transporteurs et des logisticiens, annonce l'assureur dans un communiqué. Le prix de la transaction n'a pas été dévoilé. «L'entreprise, basée à Perpignan et dirigée par Sébastien Sable, est, en France, un des rares courtiers grossistes positionné sur ce marché de niche au fort potentiel de croissance», écrit April Group dans un communiqué.



Le transport routier de marchandises représente au niveau national près de 80% des échanges et environ 35 000 entreprises, précise-t-il.



Pour ce marché, Flexitrans conçoit et gère des contrats d'assurance de flottes, de marchandises, d'entrepôts et de financement de véhicules qui sont distribués via un réseau national de courtiers et d'agents partenaires. En 2008, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros pour un effectif de 22 personnes.





- Le groupe est positionné sur un métier de niche innovant et porteur : la conception et la gestion de contrats d'assurance dans le domaine de l'assurance santé et l'assurance dommage auprès de distributeurs indépendants.

- Ce positionnement met le groupe à l'abri des turbulences du marché financier.

- Le groupe continue à limiter ses investissements, conformément à la décision de ralentir le rythme d'ouvertures des boutiques santé. Les structures du groupe vont également être simplifiées en 2010.



- Le groupe doit intensifier sa diversification, notamment à l'international, afin de poursuivre sa croissance.

- April prend le contre-pied de ses concurrents qui globalisent leur offre assurance.

- Le groupe devra être capable de tenir le rythme de croissance sans sacrifier ses marges.



- Le positionnement du groupe sur des marchés de niche lui offre un profil défensif au sein du secteur.

- La valeur offre un rendement faible par rapport à d'autres titres du secteur de l'assurance.



Finance - Assurance

Le cabinet d'analyse Xerfi considère qu'après avoir reculé de 0,7% en 2007 et de 6,4% en 2008, le marché de l'assurance français va se redresser cette année grâce au développement des assurances de personnes, et en particulier de l'assurance-vie. Selon Xerfi le marché global de l'assurance français devrait croître de 4% en 2009 et de 6% en 2010. La FFSA estime que la croissance de l'assurance-vie devrait se situer entre 0% et 4% cette année. Quant à l'assurance de biens et de responsabilités, la progression des cotisations en 2009 devrait atteindre entre 1% et 3%. Sur le plan mondial, Fitch et Moody's maintiennent leur perspective négative sur le secteur. Moody's a exprimé ses inquiétudes non seulement sur la solidité du bilan actuel des assureurs, mais aussi sur leur capacité à rétablir leurs niveaux de capitalisation avec des résultats qui devraient être réduits. L'agence de notation souligne que de nombreux groupes maintiennent une exposition limitée aux actions et aux produits structurés. Or, à moyen-terme, cette stratégie de gestion d'actifs peu risquée pourrait amoindrir leur performance.