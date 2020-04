Netbooster on ira lire sur le site les resolutions de Baissier Cours d'entrée : 1.74 | Objectif : 1.4 l assemblée ordi et extra ordinaire du 28 fev une operation relutive et une autre dilutive et une ou plusieurs AK en vue l actif net par action a fin juin est de 1,83 , a fin decembre, vu que la ste ne se presse pas de publier, on pourra s'attendre a un tresgros amortissement, d'ou un tres gros deficit. la chute du cours qui en decoulera permettra de mettre en execution le programme de rachat à bon compte. on restera a l ecart. Lire la suite