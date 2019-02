Turbo put sur le CAC40 Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5055 PTS

Objectif de cours : 4980 PTS

Stop de protection: 5085 PTS



Nous renforçons néanmoins la position au cours actuel de 0.12 EUR et solderons la position au-dessus des 5085 points en clôture.

L'objectif est fixé à 4980 points (potentiel 60% par rapport au cours actuel).





