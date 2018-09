CBS : négocie le départ de son patron Les Moonves

Le conseil d'administration lui propose une indemnité d'environ 100 millions de dollars (86 millions d'euros), a auparavant rapporté CNBC, citant des sources informées de ces discussions.

Le magazine New Yorker a publié en juillet les témoignages de six femmes accusant Les Moonves d'agression ou de harcèlement sexuel entre 1986 et 2005.

CBS a refusé de s'exprimer sur le sujet jeudi.

Le titre CBS gagnait 2,8% vers 16h00 GMT à Wall Street.

D'après CNBC, le paquet proposé à Les Moonves est quasi entièrement constitué d'actions CBS et le conseil d'administration veut se réserver la possibilité d'en récupérer une partie si l'enquête en cours au sujet de son directeur général montre qu'il a commis d'autres actes du même type.

Les Moonves, entré à CBS en 1995 et devenu directeur général en 2006, est l'un des patrons les mieux payés aux Etats-Unis. Il a reçu l'an dernier une rémunération de 69,33 millions de dollars et son contrat lui donne droit à une indemnité de rupture de 180 millions de dollars à condition qu'il respecte le code de conduite de l'entreprise.

D'après CNBC, Les Moonves serait remplacé à titre intérimaire par l'actuel directeur général adjoint, Joe Ianniello.

(Kenneth Li et Liana Baker, avec Vibhuti Sharma, Arjun Panchadar et Munsif Vengattil à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)