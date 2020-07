Cigna Corporation : Reprise de la tendance de fond 06/07/2020 | 15:52 achat En cours

Cours d'entrée : 190.76$ | Objectif : 239$ | Stop : 169.7$ | Potentiel : 25.29% La tendance de fond est haussière pour Cigna Corporation et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 239 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre est valorisé sur 2020 à 0.63 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Avec un PER à 13.4 pour l'exercice en cours et 11.35 pour l'exercice 2021, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

