FED/BCE, le grand écart

Doucement mais sûrement, la monnaie unique continue à se déprécier, victime de la morosité des statistiques économiques dans l’Union monétaire, laquelle encourage de plus vastes divergences de politique monétaire entre la FED et la BCE.

Malgré un recul du risque politique en Italie et au Royaume-Uni, où les députés ont regagné leur siège à Westminster, la paire phare du marché des changes peine en effet à se reprendre. Les derniers indicateurs PMI ont d’abord confirmé la très mauvaise santé du secteur manufacturier en Allemagne (plus bas depuis 2008) et en zone Euro (plus faible niveau en 6 ans). Puis l’inflation outre-Rhin a nettement enfoncé le clou en ralentissant à seulement 1.2% sur un an au mois de septembre (contre +1.4% en août et +1.7% en juillet).

Consciente de la situation, la BCE avait, dès sa réunion du 12 septembre dernier, accompagné son nouveau paquet de mesures d’un appel aux Etats à agir plus efficacement. La Chancelière Angela Merkel ne semble néanmoins pas très encline à renouer avec un budget en déficit de nature à soutenir le moteur des Dix-Neuf. Philip Lane, chef économiste de l’autorité monétaire, tente de rassurer en déclarant que Francfort dispose toujours d’une marge pour baisser les taux. A l'inverse aux Etats-Unis, les projections de la FED ne prévoient plus de baisse de taux, ni en 2019, ni en 2020. La banque centrale américaine a même légèrement relevé sa prévision de croissance pour cette année.

Graphiquement, l’Euro poursuit donc sa glissade en enregistrant de nouveaux points bas depuis le 8 mai 2017 sous 1.09 USD, le billet vert étant par ailleurs soutenu par des ajustements de fin de trimestre. Nous nous attendons désormais à une réaction technique qui pourrait renvoyer les cours au contact d’une résistance à 1.1002, voire 1.1143 USD, et nous gardons par conséquent une nette préférence pour les ventes sur rebond. La monnaie unique pourrait ensuite s’attaquer au gap qui avait été provoqué par les résultats du premier tour de l’élection présidentielle française il y a plus de deux ans, et prendre la direction de 1.0727 USD.