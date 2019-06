L’Europe dans la tourmente Envoyer par e-mail :

Bien qu’un ras-de marée populiste, tant redouté à l’occasion des élections européennes, fut évité à la faveur d’une large participation, la victoire du vice-président italien Matteo Salvini accroit les tensions entre Rome et Bruxelles. Une situation explosive qui inquiète les marchés alors que la troisième économie de l’Union monétaire se tient prête à aggraver une dette déjà colossale.



A cela s’ajoute la démission de Theresa May outre-Manche et la perspective de voir un dirigeant eurosceptique, prêt à aller au clash avec l’UE, pour lui succéder, relançant les spéculations autour d’un Brexit sans accord.



Et alors que l’Allemagne enregistre la première hausse de son taux de chômage en près de six ans dans un contexte de guerre commerciale entre Washington et le reste du monde, la BCE n’envisage plus d’entamer une normalisation de sa politique avant la fin du premier semestre. Dans la foulée, son président Mario Draghi a même profité du séminaire annuel de l’institution pour ouvrir la porte à de nouvelles mesures de relance.



Ainsi, bien que le Wall Street Journal croie savoir que la Réserve Fédérale se préparerait elle aussi à annoncer une baisse de taux de l’autre côté de l’Atlantique, une information cohérente avec des propos récemment tenus par différentes responsables de la FED, Donald Trump ne cesse d’accuser ses partenaires de dévaluer leur monnaie, au détriment des Etats-Unis.



Un constat qui l’encourage régulièrement à montrer les muscles, alimentant de fait les réactions protectionnistes qu’ils condamnent. Bref, un cercle vicieux dont on s’interroge toujours sur l’identité des bénéficiaires à long terme.



Graphiquement, en données hebdomadaires, la situation reste limpide et chaque retracement du billet vert offre l'opportunité de vendre l'Euro à un prix plus attractif. Sous 1.1454 USD, nous restons vendeurs avec 1.10 puis 1.0590 USD en ligne de mire.

