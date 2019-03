La BCE passe à l’offensive Envoyer par e-mail :

Face aux risques maintes fois évoqués qui pèsent sur la croissance européenne, Francfort a en effet décidé d'agir doublement.



D'une part, l’autorité monétaire prévient que les taux resteront désormais à leur plus bas niveau historique au moins « jusqu’à la fin de cette année ». Bien que la plupart des investisseurs l’avaient déjà occulté, l’été 2019 était officiellement le précédent horizon en ligne de mire.



De l'autre, la BCE va lancer une nouvelle vague de prêts géants et bon marché en faveur des banques entre septembre 2019 et mars 2021, tous assortis d’une échéance de deux ans. Un moyen de soutenir le crédit et la consommation.



En conférence de presse, Mario Draghi a appuyé ces décisions par une révision significative des anticipations de la banque centrale en matière de croissance et d’inflation:



Prévisions croissance Mars 2019 (Décembre 2018)

-2019 : +1.1% (+1.7%)

-2020 : +1.6% (+1.7%)

-2021 : +1.5% (+1.5%)



Prévisions inflation Mars 2019 (Décembre 2018)

-2019 : +1.2% (+1.6%)

-2020 : +1.5% (+1.7%)

-2021 : +1.6% (+1.8%)



Bien qu’il juge « faible » la probabilité d’une récession dans l’Union monétaire, l’argentier italien ajoute que la BCE ne s’attend plus à atteindre sa cible d’inflation (proche mais inférieure à 2%) avant 2022.



