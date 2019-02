Support-clé en ligne de mire Envoyer par e-mail :

Alors que la croissance a ralenti dans l’Union monétaire en 2018, pointant à +1.8% contre +2.4% l’année précédente, la Commission européenne a révisé en baisse sa prévision pour 2019, à seulement +1.2% contre +1.9% auparavant. L’Italie est récemment entrée en récession technique (deux trimestres négatifs d’affilée) tandis que l’Allemagne échappe de peu à une sanction similaire, uniquement à la faveur d’une croissance nulle au premier trimestre (contre -0.2% au T4 2018).



Aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale promet d’être « patiente » face au ralentissement économique et au niveau de l’inflation. Les derniers indicateurs publiés outre-Atlantique illustrent d’ailleurs parfaitement les risques mis en exergue par l’autorité monétaire. La hausse des prix à la consommation ralentit à +1.6% sur an au mois de janvier (contre +1.9% le mois précédent) et les ventes au détail ont nettement reculé en fin d’année dernière (-1.2% d’un mois sur l’autre). Cette dernière statistique, publiée tardivement en raison du shutdown mais néanmoins très surveillée, constitue le baromètre de la consommation, moteur de l’activité outre-Atlantique.



Sur le front de la guerre commerciale, le FMI prévient que les droits de douane pourraient provoquer une « tempête » sur l’économie mondiale. Donald Trump tente toutefois de calmer le jeu en n’excluant plus d’accorder un nouveau délai à la Chine.



Enfin, le président américain estime qu’il n’y aura pas de nouveau shutdown après un compromis entre plusieurs parlementaires sur la construction de nouvelles barrières à la frontière mexicaine.



Graphiquement, l'Euro évolue sur ses points bas annuels et se rapproche d'un support majeur à 1.1224 USD. Tandis que les positions des traders particuliers sont en grande majorité acheteuses, une rupture de ce niveau-clé en clôture quotidienne ouvrirait la voie d'un retour au contact de 1.10 USD. La monnaie unique accuse le coup sous l'effet d'un retour de l'aversion au risque sur les marchés dont bénéficie le billet vert, prisé par les cambistes en période d'incertitudes.

