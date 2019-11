Kværner ASA : En phase d'approche d'une résistance majeure 15/11/2019 | 09:38 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 13.3NOK | Objectif : 16NOK | Stop : 11.9NOK | Seuil d'invalidation : 11.8NOK | Potentiel : 20.3% Le titre Kværner ASA arrive à proximité d'une zone de résistance intéressante. La configuration technique suggère la rupture de ce niveau avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 13.3 NOK pour viser les 16 NOK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.09 fois son chiffre d'affaires.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 12.3 pour 2019 et de 20.98 pour 2020, la société fait partie des moins chères du marché.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Données financières (NOK) CA 2019 8 495 M EBIT 2019 346 M Résultat net 2019 272 M Trésorerie 2019 2 534 M Rendement 2019 6,66% PER 2019 12,2x PER 2020 20,8x VE / CA2019 0,09x VE / CA2020 0,13x Capitalisation 3 306 M Prochain événement sur KVÆRNER ASA 12/12/19 Capital Markets Day Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 16,00 NOK Dernier Cours de Cloture 12,38 NOK Ecart / Objectif Haut 53,5% Ecart / Objectif Moyen 29,2% Ecart / Objectif Bas 13,1% Dirigeants Nom Titre Karl-Petter Loken President & Chief Executive Officer Leif Arne Langøy Chairman Idar Eikrem Chief Financial Officer & Executive Vice Presdient Kjell Inge Røkke Director Lone Fønss Schrøder Independent Director