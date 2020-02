trypot - Tu pourra commencer a te poser des question sous les 3720 Pour le moment je dirai pas mal jouer en journalier on est un peu loin de la MM20



Les cours devrai être aspirer vers le haut de manière mécanique perso j'irai plutot les revendre vers un CAC proche des 3900 si l'indice donne des signes de faiblesse





Comme le disai très justement crisdak ta stratégie de moyenner a la baisse est plus que dangeureuse.



Avec cette technique tu aura eu raison 4 fois ou plus mais le jour ou cela plante aille aille on s'en remet difficilement. (la logique est la même qu'au casino quand les gens jouent les couleurs et double la mise quand ils perdent a un moment cela fait très mal)



Donc ne jamais pisser contre le vent surtout quand on est une fille n'est ce pas Crisdak ?



Apfelstrudel lol sacré nom bon c l'heure du gouter pour moi tu m'as mis en appétit





A+