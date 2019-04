Données financières ($) CA 2019 974 M EBIT 2019 253 M Résultat net 2019 190 M Dette 2019 - Rendement 2019 6,79% PER 2019 14,40 PER 2020 13,62 Capi. / CA 2019 2,49x Capi. / CA 2020 2,30x Capitalisation 2 421 M Prochain événement sur MOELIS & CO 23/04/19 Q1 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 51,3 $ Ecart / Objectif Moyen 19% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kenneth David Moelis Chairman & Chief Executive Officer Navid Mahmoodzadegan Co-President, Director & Managing Director Jeff Raich Co-President, Director & Managing Director Elizabeth Ann Crain Chief Operating Officer & Director Joe W. Simon Chief Financial Officer