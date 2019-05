Violent décrochage Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 14/05/2019 | 13:26



Les derniers tweets de Trump, dans un contexte très sur-acheté, ont mis le feu aux poudres depuis le zénith des 7845 points.

Sur les cinq derniers jours, 93% des valeurs évoluent en territoire négatif. Certaines valeurs comme Symantec perdent plus de 17%. Les Gafa n’échappent pas au puissant courant vendeur. Tesla concède plus de 11%. Apple lâche aussi plus de 10% et passe à la troisième place des capitalisations mondiales à 854 millions de dollars. Intel, en présentant des perspectives décevantes, recule de 10% également.



Graphiquement, en données journalières, les cours, en quelques heures, ont retracé le dernier mouvement de hausse avec comme base les 7300 points. Après un double top sur les plus hauts vers 7850 points, l’indice est revenu sur la ligne inférieure, traversant au passage les moyens mobiles 20 et 50 jours.

Le comportement devra être suivi attentivement sur cette zone basse. Une nouvelle cassure ouvrait la voie à une nouvelle cible baissière proche des 7010 points.

En revanche, un retour du consensus acheteur pourrait relancer les prix en direction des 7500 points voire des 7700 points, par extension, niveaux des moyennes mobiles précitées.

Les valeurs technologiques rentrent dans un schéma de consolidation dynamique. Les cours viennent de céder, en quelques séances, plus de 400 points.Les derniers tweets de Trump, dans un contexte très sur-acheté, ont mis le feu aux poudres depuis le zénith des 7845 points.Sur les cinq derniers jours, 93% des valeurs évoluent en territoire négatif. Certaines valeurs comme Symantec perdent plus de 17%. Les Gafa n’échappent pas au puissant courant vendeur. Tesla concède plus de 11%. Apple lâche aussi plus de 10% et passe à la troisième place des capitalisations mondiales à 854 millions de dollars. Intel, en présentant des perspectives décevantes, recule de 10% également.Graphiquement, en données journalières, les cours, en quelques heures, ont retracé le dernier mouvement de hausse avec comme base les 7300 points. Après un double top sur les plus hauts vers 7850 points, l’indice est revenu sur la ligne inférieure, traversant au passage les moyens mobiles 20 et 50 jours.Le comportement devra être suivi attentivement sur cette zone basse. Une nouvelle cassure ouvrait la voie à une nouvelle cible baissière proche des 7010 points.En revanche, un retour du consensus acheteur pourrait relancer les prix en direction des 7500 points voire des 7700 points, par extension, niveaux des moyennes mobiles précitées.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.