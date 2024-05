Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les gilts et les actions londoniennes étaient sur le point de rattraper les gains mondiaux, après le congé de marché de lundi. Le président de la Fed, Jerome Powell, a minimisé le risque de hausse des taux et les données plus faibles que prévu sur l'emploi aux États-Unis ont renouvelé la confiance dans les réductions de taux.

Les contrats à terme du FTSE suggèrent que l'indice des liquidités se dirige vers un territoire record à l'ouverture, à la suite des gains en Asie et à Wall Street.

Les commandes d'usines allemandes sont le point fort du calendrier économique, ainsi que les chiffres des ventes au détail en Europe. UBS publie ses résultats.

En ce qui concerne les devises, il semblerait que les spéculateurs qui ont beaucoup misé sur le dollar réduisent leurs positions et se préparent peut-être même à la chute tant attendue du dollar, parallèlement aux taux d'intérêt américains.

Toutefois, en termes de prix, le billet vert s'est jusqu'à présent contenté d'évoluer en dents de scie plutôt que de s'effondrer. En effet, il a poursuivi sa progression pour la deuxième séance consécutive face au yen, alors même que le spectre d'une intervention officielle plane sur la monnaie.

La banque centrale australienne a maintenu ses taux d'intérêt, comme prévu, bien qu'elle ait déclaré que le taux d'inflation restait élevé et qu'il diminuait plus lentement que prévu.

Les flux importants en provenance de la Chine continentale vers le marché des actions de Hong Kong ont exercé une pression à la baisse sur le yuan. Alors que le Hang Seng était sur le point de mettre fin à une série de dix jours de hausse mardi avec une légère baisse, il est près de 15 % au-dessus de ses plus bas niveaux du mois dernier.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a atteint son plus haut niveau en 15 mois.

Les matières premières pourraient constituer un autre défi pour le confort de la trajectoire des taux d'intérêt. Le pétrole s'est stabilisé alors qu'un accord de cessez-le-feu se fait attendre au Moyen-Orient.

Le maïs de Chicago a augmenté pour la cinquième session consécutive, atteignant son plus haut niveau depuis le début de l'année, et le blé a atteint son plus haut niveau depuis neuf mois, alors que des conditions météorologiques défavorables assombrissent les perspectives.

Des gelées tardives ont frappé la Russie à l'aube de la saison des récoltes. Le temps humide dans la ceinture de maïs des États-Unis a retardé les semis. Le Brésil est inondé et en Argentine, les cicadelles propagent une bactérie nuisible qui ralentit la croissance et détache les grains de maïs.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Économie : Ventes au détail dans la zone euro, commandes d'usine en Allemagne

Bénéfices : UBS, Disney