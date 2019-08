Des facteurs exogènes importants Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 13/08/2019 | 15:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2832 PTS/ 2950 PTS





Dans l’après-midi, les intervenants ont pris connaissance des prix à la consommation aux Etats-Unis en hausse de 0.3%. En attendant, la pré-ouverture laisse présager d'une nouvelle dégradation des cours de 0.40%.



Graphiquement, en données horaires, les cours s'inscrivent dans une configuration fragilisée. Après un rebond technique retraçant environ 50% de la baisse de début août, le consensus vendeur reste prédominant. La cible baissière des 2832 points demeure d’actualité. Il faudrait une relance dynamique au-delà des 2950 points, pour neutraliser le mouvement descendant. Le S&P500 a terminé la séance d'hier par une baisse significative de 1.23%. D'importants risques exogènes à l’économie américaine viennent se rajouter aux inquiétudes du conflit commercial sino-américain. Excepté le titre Amgen (+4.5%), porté par des recommandations d'analystes, la majorité des valeurs a connu une séance dans le rouge.Dans l’après-midi, les intervenants ont pris connaissance des prix à la consommation aux Etats-Unis en hausse de 0.3%. En attendant, la pré-ouverture laisse présager d'une nouvelle dégradation des cours de 0.40%.Graphiquement, en données horaires, les cours s'inscrivent dans une configuration fragilisée. Après un rebond technique retraçant environ 50% de la baisse de début août, le consensus vendeur reste prédominant. La cible baissière des 2832 points demeure d’actualité. Il faudrait une relance dynamique au-delà des 2950 points, pour neutraliser le mouvement descendant.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.