En hausse dans le sillage de l'Europe Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 03/08/2020 | 14:11

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3222 PTS/ 3300 PTS

Après un début de séance hésitant, le S&P500 a finalement accéléré à la hausse vendredi dernier, soutenu par quelques bonnes statistiques et les poids lourds de la cote.

Les GAFA ont nettement tiré l'indice vers le haut, à l'image de l'envolée d'Apple (+10.4%) ou celle de Facebook (+8.1%). Amazon a gagné 3.7%, Microsoft 0.5%, tandis qu'Alphabet a perdu 3.3%.

A la clôture, l'indice américain s'adjugeait 0.77% à 3271 points. Celui-ci devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui (+0.6%), dans le sillage de l'Europe et des places asiatiques, après des indices PMI manufacturiers de bonne facture. Les statistiques avaient également surpris positivement en fin de semaine, avec des dépenses des ménages en hausse de 5.6%, un indice PMI de Chicago à 51.9 (consensus 44) et celui du Michigan légèrement au-dessus des attentes à 72.5. Seuls les revenus des ménages ont reculé de 1.1%.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice Final PMI manufacturier puis à 16h des dépenses de construction anticipées en hausse de 1% ainsi que de l'ISM manufacturier (consensus 53.6). En données horaires, l'indice S&P500 devrait s'affranchir dès les premiers échanges de la zone des 3277 points. Une confirmation de ce signal militerait pour le ralliement rapide des 3300 points voire 3328 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.