Fin de semaine dans le rouge

Opinion : Négative sous les 2817 PTS

Objectif de cours : 2756 PTS



Les places européennes pâtissent de quelques mauvaises publications d'entreprises qui impactent notamment le luxe, mais aussi du repli des valeurs liées aux matériaux de base et au pétrole.



Dans son communiqué, la Fed s'est montrée optimiste concernant l'économie américaine, laquelle devrait continuer de croître avec la solidité du marché de l'emploi et la vigueur de la consommation des ménages. Elle devrait procéder à un nouveau resserrement monétaire en décembre.



