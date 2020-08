Pas de réel enthousiasme pour les décrets de D. Trump Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 10/08/2020 | 13:43

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3330 PTS/ 3352 PTS

Faute d'un accord au Congrès sur le nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars, D. Trump a annoncé ce week-end une série de mesures par décrets pour prolonger le soutien aux Américains en situation précaire. Cette décision juridiquement controversée devrait être accueillie sans réelle enthousiasme, le contre Future du S&P500 étant actuellement proche de l'équilibre.

Malgré les bons chiffres du chômage dévoilés vendredi dernier, l'indice S&P500 avait terminé en timide hausse de 0.06% à 3351 points, les tensions sino-américaines ayant nettement freiné les initiatives.



Aucune statistique majeure ne sera dévoilée aujourd'hui, il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l'indice PPI, des indicateurs avancés américains et de l'indice Zew pour l'Europe. Graphiquement, la tendance demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 3330 points. Au-dessus de ce niveau, la dynamique pourrait perdurer, l'indice évoluant à un peu plus de 1.2% de ses records historiques.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.