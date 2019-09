Tentative d'expulsion haussière Envoyer par e-mail :

Les valeurs qui poussent l’indice à la hausse sont majoritaires. Néanmoins quelques secteurs se démarquent de manière ostentatoire comme les semi-conducteurs qui gagnent 8.5% sur la même période de référence. Seagate Technology (+10%) et Lam Research (+9.5%) représentent les principaux contributeurs à ce mouvement sectoriel.



Graphiquement, en données journalières, les cours tentent une extraction au-delà de la résistance des 2955 points. Une confirmation du dépassement graphique ouvrirait la voie pour rejoindre les récents plus hauts historiques à 3025 points. A contrario, un retour sous la borne inférieure replacerait l’indice dans le trend de latéralisation mis en place sur le dernier mois avec 2840 points comme support.

