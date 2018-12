Des Arbitrages Cannabis/Or Envoyer par e-mail :

A l’intérieur de l’indice canadien, les arbitrages demeurent intenses. Le nouveau secteur médiatisé du cannabis se trouve en forte baisse depuis deux semaines. Aphria, producteur de marijuana pour le médical s’effondre de 43% après une acquisition litigieuse en Amérique du Sud. A contrario, sur la même période de référence, Hudson’s Day (distributeurs de biens domestiques) progresse de 20% ainsi que Kirkland Lake Gold (+17%) qui profite de la remontée du métal doré.



Techniquement, en données quotidiennes, l’indice de Toronto tente une nouvelle relance en direction des 15580 points. Cette progression a trouvé un blocage graphique avec la moyenne 50 jours, située à ce jour à 15380 points. Le redressement de la référence à 20 jours permet d’envisager une nouvelle remontée de l'indice en direction de la résistance supérieure des 15580 points. Il faudrait une rechute brutale sous les 14950 points pour réactiver un processus négatif.

Patrick Rejaunier

