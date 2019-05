Fort repli des compartiments or et cannabis. Envoyer par e-mail :

En revanche, les grands gagnants du début d’année subissent des ventes massives comme les mines d’or en baisse de plus de 12% ou les sociétés commercialisant le cannabis telles Aphria (-12%) et Cronos (-9%).



Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact de la moyenné mobile 50 séances, niveau qui a stoppé le mouvement de consolidation. Une nouvelle extension baissière sous 16336 points ouvrirait la voie à une la cible inférieure proche des 16000 points.

