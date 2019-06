Soutenu par la moyenne 100 bourses Envoyer par e-mail :

Les principales composantes qui performent sur la dernière séquence hebdomadaire se nomment Hudson’s Bay (+42%) qui fait l’objet d’un rachat par le fonds new yorkais Rhone Group. Cronos Group réagit également, avec un rebond qualitatif de 17%, portant à 57% la plus-value sur l’année en cours.



Graphiquement en données journalières, les cours repartent à la hausse après un contact sur le support des 16000 points, zone convergente avec la moyenne mobile 100 jours.

Cette dernière reste largement haussière et devrait permettre un prolongement du mouvement ascendant en direction des 16670 points. Il faudrait un décrochage soudain au delà des 16000 points pour repasser vendeur sur l’indice et viser la cible inférieure des 15500 points.

