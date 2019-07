Schneider Electric SE : La tendance est haussière 16/07/2019 | 11:47 achat En cours

Cours d'entrée : 77.46€ | Objectif : 83€ | Stop : 74.7€ | Potentiel : 7.15% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Schneider Electric SE et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 83 €. Graphique SCHNEIDER ELECTRIC SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 67.6 EUR.

L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 79.76 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Sous-secteur Equipement et composants électriques - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SCHNEIDER ELECTRIC SE 30.58% 47 102 KEYENCE CORPORATION 19.45% 72 306 EMERSON ELECTRIC 9.94% 39 434 NIDEC CORPORATION 20.59% 39 351 EATON CORPORATION PLC 17.52% 33 488 KYOCERA CORP 33.51% 24 062 AMETEK 34.86% 20 412 LEGRAND 29.17% 18 728 ROCKWELL AUTOMATION 8.03% 18 488 WEG 27.71% 13 171 DELTA ELECTRONICS, INC. --.--% 12 726

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019

Données financières (EUR) CA 2019 27 099 M EBIT 2019 4 022 M Résultat net 2019 2 575 M Dette 2019 4 732 M Rendement 2019 3,19% PER 2019 17,3x PER 2020 15,4x VE / CA2019 1,75x VE / CA2020 1,66x Capitalisation 42 618 M Prochain événement sur SCHNEIDER ELECTRIC SE 25/07/19 Premier semestre 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 79,09 € Dernier Cours de Cloture 77,98 € Ecart / Objectif Haut 18,0% Ecart / Objectif Moyen 1,42% Ecart / Objectif Bas -35,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Pascal Tricoire Chairman & Chief Executive Officer Christel Heydemann Executive Vice President-France Operations Emmanuel Andre Marie Babeau Deputy Chief Executive Officer-Finance & Legal Hervé Coureil Executive Vice President-Information Systems Cathy Kopp Independent Director