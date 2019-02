Déjà de belles performances parmi les membres Envoyer par e-mail :

Au cours de cette période, la société danoise Pandora s’envole de 30% grâce à ses bonnes publications. La compagnie suisse AMS profite de ce climat porteur pour rebondir de 30% également, même si le titre se situe encore loin de ses plus hauts de 2018.

La plus grosse déception sur la dernière quinzaine provient de Wirecard (-28%), toujours sous les feux de l’actualité concernant d’éventuelles malversations financières.



Techniquement, en données journalières, le Stoxx Europe 600 reste porté à court terme par la moyenne mobile 20 séances. Néanmoins, le rapprochement de la résistance de 367 points pourrait constituer un premier blocage dans la progression actuelle. Il faudrait un dépassement franc et patent pour valider l’ouverture d’une nouvelle cible vers 375 points, niveau de passage d’une oblique baissière long terme. Dans le cas d’un repli à partir des 367 points, la ligne des 357 points devrait servir de zone d’intervention afin de se replacer à l’achat.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.