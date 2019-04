L'euphorie perdure Envoyer par e-mail :

Parmi les contributeurs à la tendance positive, sur les cinq derniers jours, Galapagos de la bourse hollandaise gagne 24%, suite à des relèvements des analystes. GVC Holdings, un opérateur dans les paris monte sur le podium avec 14% de performance sur la même période de référence, devançant l’allemande Nemetschek (logiciels de construction) avec 13%.



Techniquement, en données journalières, les cours reviennent au contact d’une résistance majeure à 386 points. Le comportement indiciel, dans cette zone, sera suivi attentivement par les opérateurs. Une clôture au-delà ouvrirait une nouvelle cible proche des 392 points.

A contrario, un échec sur cette première borne pourrait générer des prises de profits légitimes après le rallye haussier. Les prochaines journées prépareront, donc, la prochaine étape: soit la continuation du mouvement principal ou soit l'établissement d'un mouvement secondaire de consolidation.

A l'entame du deuxième trimestre, le Stoxx Europe 600 ne faiblit pas. L'indice élargi gagne 14% depuis le début de l'année se situant dans le groupe des meilleurs scores indiciels européens. La politique monétaire contrebalance la situation économique sans relief en Europe. Le chemin de la hausse apparaît comme le seul parcours possible pour les prix.

