L’équipementier aéronautique britannique Cobham, suite à l’offre du fonds américain Advent, gagne +47%. Suit dans la foulée, une autre compagnie britannique qui avance de 40%,, Greene King (brasserie) rachetée par un fonds Hongkongais. Le danois, Pendora progresse également de 32% grâce à une bonne communication sur ses perspectives.



En revanche, parmi les fortes baisses, notons les ressources de base affectées par la guerre du commerce et les banques, à l’image de l’irlandaise AIB qui a déçu lors de ses publications et qui concède 35% sur les deux derniers mois.



Graphiquement, en données journalières, les cours viennent de tester la bonne basse des 365 points lors du violent décrochage des 384 points. Une phase de réflexion se met en place chez les investisseurs, hésitant entre la possibilité de prendre encore des bénéfices dans des conditions pertinentes et le souci de ne pas manquer une reprise technique.

Il faudra attendre, par conséquent, le franchissement haussier des 376 points pour repasser en mode neutre, avec 384 points comme objectif. A contrario, une cassure des 365 points en clôture emmènerait l’indice sur 358 points.







