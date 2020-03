bobse - à voir les chiffres la valorisation peut encore prendre un coup de fouet. L'écart séparant Belgacom et Telenet sur le marché du haut débit et de la télévision numérique est toujours plus grand.



En matière de TV numérique, Belgacom progresse certes fort (+187.000), mais Telenet fait encore nettement mieux (+245.000). Le géant malinois du câble en est ainsi déjà à quasiment 1,2 million de ménages ayant souscrit un abonnement à la TV numérique. Belgacom en est de son côté à un peu moins de 840.000 ménages. En outre, Telenet dispose encore d’un pool de quelque 1 millions de clients à la TV numérique qui ne sont pas repris dans ces chiffres, sans parler que l’entreprise n’est pour l’instant active qu’en Flandre et dans une partie de Bruxelles, alors que Belgacom propose ses produits dans tout le pays.



Au niveau du haut débit, Telenet croît même trois fois plus vite que Belgacom jusqu’à plus d’1,2 million de clients. Telenet accroît ainsi l’écart qui le sépare de Belgacom, qui compte un peu plus d’1,1 million de clients au haut débit.





source: http://datanews.rnews.be/fr/ict/actualite/apercu/2011/02/28/telenet-accroit-l-ecart-sur-le-marche-de-la-tv-numerique-et-du-haut-debit/article-1194960417417.htm# 2