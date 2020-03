Vilmorin & Cie : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Face à la pandémie, Vilmorin & Cie a suspendu la quantification de ses objectifs pour l'exercice 2019-2020, tels qu'ils avaient été confirmés lors de la présentation de ses résultats semestriels 2019-2020. Par ailleurs, Vilmorin & Cie a d'ores et déjà lancé les actions nécessaires pour maîtriser rapidement et le plus possible dans ce nouveau contexte ses charges opérationnelles ainsi que l'ensemble de ses investissements industriels.Vilmorin & Cie rappelle bénéficier d'une situation financière solide et dispose de la trésorerie et des ressources financières nécessaires pour assurer les potentielles conséquences de la pandémie.Le 26 février, dans le sillage de ses résultats semestriels, Vilmorin & Cie avait confirmé ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'exercice 2019-2020.Ceux-ci correspondaient à une progression du chiffre d'affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %.