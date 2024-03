Les actions indiennes ont ouvert en hausse le dernier jour de négociation de l'année financière 2024, tirées par les valeurs financières et un rebond des valeurs des technologies de l'information, alors qu'une forte volatilité est attendue avant l'expiration mensuelle des produits dérivés.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,24% à 22 177,20, tandis que le BSE Sensex a augmenté de 0,23% à 73 167,87, à partir de 9:17 a.m. IST. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Hritam Mukherjee à Bengaluru ; rédaction d'Eileen Soreng et Shounak Dasgupta)