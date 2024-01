ASML à l'assaut de son record en Bourse grâce au bond des commandes

Plus forte hausse de l’AEX, ASML bondit de 8,81% à 769,50 euros et se rapproche de son plus haut historique de novembre 2021 à 777,50 euros. L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs profite de bénéfices et de commandes plus élevés qu’anticipé. Au quatrième trimestre, la firme technologique européenne a généré un bénéfice net de 2,05 milliards d'euros contre 1,82 milliard d'euros un an plus tôt.



Le résultat opérationnel a, lui, progressé de 2,125 milliards d'euros à 2,392 milliards, soit une marge de 33,1%, en repli de 0,1 point. Il était attendu à 2,195 milliards d'euros. Sur la même période, les revenus d'ASML ont augmenté de 12,5% à 7,24 milliards d'euros, alors que le marché visait 6,9 milliards de dollars.



Sur le plan commercial, le plus important groupe technologique européen par la capitalisation a enregistré 9,19 milliards d'euros de commandes, contre 6,32 milliards d'euros, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 3,47 milliards d'euros. Sur le total commandé, 5,6 milliard d'euros correspondait à des systèmes EUV (technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet), à la pointe de la technologie.



Au premier trimestre, ASML cible des ventes entre 5 et 5,5 milliards de dollars pour une marge brute située entre 48% et 49%. Les revenus de 2024 devraient être similaires à ceux de 2023, avec une marge brute légèrement plus faible : 51,3% l'année dernière. Le PDG, Peter Wennink, anticipe une "croissance significative" en 2025.