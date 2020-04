Article - Coronavirus : 10 mesures de l'Union européenne pour lutter contre la pandémie

Les institutions européennes luttent contre la propagation du coronavirus et apportent une aide aux États membres qui ont besoin d'équipement et de soutien. Sur le long terme, l'Union européenne travaille afin d'atténuer l'impact social et économique de la crise. Retrouvez ce-dessous quelques mesures prises par l'Union européenne prend pour lutter contre le Covid-19.

1. Réduire la propagation du virus

Afin de limiter la propagation du virus en Europe et dans d'autres parties du monde, l'Union européenne a fermé ses frontières extérieures aux voyages non essentiels, tout en garantissant la circulation des biens de première nécessité sur le marché intérieur. Des ressources supplémentaires sont prévues pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui fournit des évaluations rapides des risques et des mises à jour épidémiologiques sur la pandémie.

2. Fourniture d'équipement médical

Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, l'Union européenne a créé la réserve d'urgence « rescEU » afin que les États membres aient accès rapidement à des équipements médicaux, tels que des respirateurs et des masques. De plus, l'UE a organisé un appel d'offres international permettant aux États membres de procéder à des achats communs d'équipements et de médicaments.

3. Promotion de la recherche

Le programme de recherche européen Horizon 2020 finance 18 projets de recherche et 140 équipes à travers l'Europe pour aider à trouver rapidement un vaccin contre le coronavirus. L'objectif est d'améliorer le diagnostic, la préparation, la gestion clinique et le traitement.

4. Assurer la relance de l'UE

Afin d'aider l'Union européenne à se remettre de l'impact économique et social de la pandémie, la Commission présentera une nouvelle proposition de budget à long terme (2021-2027), qui comprendra un plan de relance. Le Parlement européen devra approuver cette proposition.

5. Rapatriement des citoyens de l'UE

Grâce au mécanisme de protection civile de l'UE, plus de 10 000 Européens ont été rapatriés en raison de la pandémie.

6. Renforcer la solidarité européenne

Le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles permettant aux États membres de demander une aide financière au Fonds de solidarité de l'UE afin de couvrir les urgences sanitaires. Cette année, jusqu'à 800 millions d'euros seront mis à la disposition des États membres pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

7. Soutenir l'économie

Afin d'alléger la dette publique pendant la crise, la Banque centrale européenne met 750 milliards d'euros à disposition, ainsi que 120 milliards d'euros en assouplissement quantitatif et 20 milliards d'euros d'achats de dettes. De plus, les députés ont voté pour mettre 37 milliards d'euros des fonds structurels européens existants à la disposition des États membres de l'UE pour lutter contre la crise et soutenir les soins de santé, les entreprises et les travailleurs.

8. Protéger l'emploi

Afin de garantir que les employés puissent conserver leur emploi même lorsque leur entreprise est fermée, la Commission européenne a proposé le concept d'emploi à court terme soutenu par l'État (SURE).

9. Préserver le réseau internet

Avec que des millions de personnes sont contraintes de rester chez elles, l'Union européenne a demandé à Netflix, Facebook et YouTube de réduire la qualité de leur streaming pour éviter de surcharger Internet. Cette mesure permet à tous les utilisateurs de pouvoir y avoir accès.

10. Protéger l'environnement et les compagnies aériennes

Le Parlement européen a soutenu la proposition de la Commission européenne de suspendre les « vols fantômes ». Grâce à cette mesure, l'Union européenne met fin aux émissions inutiles et aide les compagnies aériennes à s'adapter à la baisse de la demande.