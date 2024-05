La hausse des prix de l'or cette semaine a découragé les achats physiques dans les pays les plus consommateurs, ce qui a incité les négociants à proposer des primes plus basses en Chine et des remises plus importantes après un festival d'achat d'or important en Inde.

En Inde, deuxième consommateur d'or au monde et grand importateur, les prix intérieurs étaient d'environ 73 000 roupies les 10 grammes vendredi, proches du record de 73 958 roupies atteint le mois dernier.

La demande s'est affaiblie après une brève reprise pendant le festival Akshaya Tritiya la semaine dernière, a déclaré Harshad Ajmera, propriétaire de JJ Gold House, un grossiste de la ville de Kolkata, à l'est du pays.

Les négociants indiens ont offert une remise allant jusqu'à 10 dollars l'once par rapport aux prix intérieurs officiels, comprenant 15 % de taxes à l'importation et 3 % de taxes sur les ventes, contre une remise de 7 dollars la semaine dernière.

Les bijoutiers ont suspendu leurs achats depuis que la demande de détail a chuté après Akshaya Tritiya, et qu'il y a moins de mariages cette année, a déclaré un négociant en lingots basé à Mumbai.

Les importations d'or de l'Inde en avril ont plus que doublé pour atteindre 3,11 milliards de dollars, contre 1,53 milliard de dollars en mars.

En Chine, premier consommateur, les primes se situent entre 16 et 30 dollars l'once par rapport aux prix de référence au comptant, contre 26 à 35 dollars la semaine dernière.

Malgré les défis économiques actuels, il est probable que les importations d'or resteront modérées dans un avenir proche, a déclaré Bernard Sin, directeur régional, Grande Chine, chez MKS PAMP.

"Les quotas d'importation d'or sont rares, voire inexistants", a déclaré M. Sin, ajoutant que ces facteurs pourraient limiter le potentiel de hausse de la prime de l'or à Shanghai.

Les prix élevés ont également freiné l'activité dans d'autres centres, l'or étant vendu entre le pair et des primes de 2,50 $ < XAU-SG-PREM> à Singapour, et entre 0,50 $ et 2,50 $ < XAU-HK-PREM> à Hong Kong.

Au Japon, les négociants ont vendu l'or avec une prime de 0,25 à 1 dollar, soit une fourchette plus large que celle de la semaine dernière.

Les négociants ont déclaré que la demande a légèrement diminué en raison de la faiblesse du yen et que les prises de bénéfices ont été plus importantes que la semaine dernière. (Reportage complémentaire de Swati Verma et Harshit Verma ; Rédaction de Varun H K)