Au moins cinq manifestants tués en Birmanie

28 février (Reuters) - La police birmane a ouvert le feu sur des manifestants dimanche à Rangoun et à Dawei, faisant au moins cinq morts et de nombreux blessés, a-t-on appris de sources médicale et politique.

Selon Kyaw Min Htike, un responsable politique de Dawei, une ville du sud du pays, trois manifestants ont été abattus par les forces de l'ordre.

A Rangoun, un homme est décédé à l'hôpital après avoir reçu une balle dans la poitrine, d'après une source médicale qui ne souhaitait pas être identifiée.

Une femme est également décédée dans l'ancienne capitale après l'intervention de la police contre un rassemblement d'enseignants, dispersé à coup de grenades assourdissantes, selon sa famille et une collègue. La cause de sa mort n'a pas encore été établie.

Des médias locaux et une ONG ont fait état d'au moins trois autres morts à Mandalay et Bago, dans le centre du pays.

"Le Myanmar (Birmanie) est un champ de bataille", a commenté Charles Maung Bo, cardinal catholique de ce pays à forte majorité bouddhiste, sur Twitter.

La police et un porte-parole de l'armée birmane n'ont pas fait de commentaire.

La Birmanie est plongée dans le chaos depuis qu'une junte militaire a placé en détention la dirigeante élue Aung San Suu Kyi ainsi que plusieurs membres de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND).

La répression des manifestations avait fait au moins trois morts jusqu'à dimanche. Selon l'armée, un policier a également trouvé la mort lors d'affrontements en marge des manifestations. (Bureau de Reuters, Robert Birsel; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)