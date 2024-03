Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques de vendredi seront plus calmes et probablement plus fluctuants que d'habitude, la plupart du reste du monde étant fermé pour le Vendredi saint, mais il y a toujours un risque de mouvements importants lorsque la liquidité est si faible. En particulier si les autorités japonaises profitent du calme pour intervenir sur le marché des changes et faire remonter le yen de son niveau le plus bas depuis 34 ans, proche de 152,00 pour un dollar.

Le principal événement pour les marchés mondiaux vendredi est la publication des données sur l'inflation PCE aux États-Unis, qui interviendra à la fin de la journée asiatique, alors que la plupart des marchés boursiers et obligataires européens et américains sont fermés pour Pâques. Le premier trimestre touche à sa fin et le sentiment mondial est assez élevé après que les données révisées sur la croissance et l'inflation du quatrième trimestre aux États-Unis, publiées jeudi, ont renforcé le scénario d'un "atterrissage en douceur", voire d'une "absence d'atterrissage".

En Asie, vendredi, les investisseurs sont confrontés à une série d'indicateurs japonais, dont le chômage, les ventes au détail, la production industrielle et l'inflation à Tokyo.

Il y a un potentiel pour des mouvements décents sur le yen - peu de liquidités, une série de données nationales de premier plan et la monnaie qui languit déjà à ses niveaux les plus bas depuis des décennies.

Un double choc d'inflation molle à Tokyo et d'inflation américaine vigoureuse pourrait faire remonter le dollar jusqu'à 152 yens et mettre à l'épreuve la détermination du Japon.

Jeudi, le Premier ministre Fumio Kishida s'est immiscé dans le débat : "Nous surveillerons les mouvements de change avec un grand sens de l'urgence et réagirons de manière appropriée, sans exclure aucune option pour faire face aux mouvements de change excessifs".

Reste à savoir si le Japon souhaite déclencher une variation potentiellement importante du taux de change et un pic de volatilité le dernier jour de l'année fiscale japonaise. Mais les opérateurs resteront sur leurs gardes.

Les actions japonaises chercheront à rebondir après une chute de 1,5 % jeudi, mais pourraient rencontrer des difficultés si le yen se renforce davantage.

Les actions chinoises, quant à elles, chercheront à clôturer le mois dans le vert. Elles ont bondi jeudi après que le South China Morning Post a rapporté que le président Xi Jinping a demandé à la banque centrale d'acheter des obligations d'État dans le cadre d'un plan de relance plus large.

D'autres signes pourraient indiquer que la Chine cherche à s'engager auprès de la communauté internationale en matière de commerce et d'affaires, ce qui pourrait stimuler le sentiment des investisseurs. Après la rencontre de M. Xi avec des chefs d'entreprise américains, le ministre du commerce Wang Wentao se rendra bientôt en Europe pour discuter de l'enquête de la Commission européenne sur la question de savoir si l'industrie chinoise des véhicules électriques a bénéficié de subventions déloyales. Mais le nuage noir du secteur de l'immobilier se profile à l'horizon. Plusieurs promoteurs immobiliers ont annoncé jeudi des bénéfices plus faibles pour 2023 et Country Garden, le plus grand promoteur privé de Chine, a déclaré qu'il retarderait ses résultats pour 2023 en raison de la "volatilité continue" dans un secteur "de plus en plus complexe".

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Japon Inflation à Tokyo (mars)

- Japon : ventes au détail, production industrielle, chômage (février)

- Corée du Sud : ventes au détail, production industrielle (février)