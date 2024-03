Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Alors que les marchés mondiaux se détendent doucement de leurs récents sommets avant les données sur l'inflation américaine de mardi, les marchés asiatiques ne devraient pas trop fluctuer dans un sens ou dans l'autre, bien que la roupie indienne et le won sud-coréen puissent être des exceptions à cette règle.

L'inflation indienne et les minutes de la réunion de la Banque de Corée sont en tête du calendrier économique régional de mardi, qui comprend également les chiffres du commerce philippin et de la production industrielle malaisienne, ainsi que la confiance des entreprises australiennes.

Masato Kanda, le principal diplomate financier japonais, devrait également s'exprimer et, en tant que l'une des principales voix du pays en matière de taux de change, tout ce qu'il dira sur le yen sera écouté avec attention.

Le yen s'est récemment redressé par rapport à des niveaux historiquement bas, retrouvant ce que M. Kanda et d'autres pourraient considérer comme des "fondamentaux". Il a progressé de 2 % par rapport au dollar la semaine dernière, sa plus forte hausse depuis juillet.

Cela a contribué à la baisse de 2,2 % du Nikkei lundi, sa plus forte perte depuis octobre. Après avoir atteint un niveau record de plus de 40 000 points la semaine dernière, l'indice de référence japonais était toujours susceptible de subir une correction.

Cette correction pourrait se poursuivre alors que les spéculations s'intensifient sur le fait que la Banque du Japon est sur le point de s'éloigner de sa politique ultra-libre. La BOJ a déclaré qu'elle n'avait pas acheté de fonds négociés en bourse lundi, malgré la chute des actions japonaises, ce qui a encore renforcé ces spéculations.

La correction générale des actions asiatiques lundi a toutefois été beaucoup moins prononcée, grâce à une solide hausse en Chine, et le recul de Wall Street a également été modéré. Cela dit, le Nasdaq a de nouveau été le plus grand perdant des trois principaux indices américains, et après avoir perdu 5,5 % vendredi, Nvidia, la coqueluche du marché, a encore chuté de 2 %.

L'appétit pour le risque commence-t-il à s'effriter ? Peut-être, même si le bitcoin, qui a franchi la barre des 70 000 dollars pour atteindre un niveau record de 72 910 dollars lundi, semble indiquer le contraire.

En Chine, les autorités ont demandé aux banques de renforcer leur soutien financier à la société China Vanke, soutenue par l'État, et ont appelé les créanciers à envisager une extension de l'échéance de la dette privée, dans le cadre d'une rare intervention du gouvernement central pour aider une société immobilière en difficulté.

La route est encore longue, mais cette nouvelle, rapportée en exclusivité par Reuters, pourrait contribuer à renforcer la confiance dans le fait que la crise du secteur immobilier a atteint son nadir.

Ailleurs en Asie, les chiffres de l'inflation indienne devraient montrer que l'inflation annuelle s'est ralentie en février pour atteindre 5,0 %, son plus bas niveau depuis quatre mois. Malgré l'assouplissement, l'inflation est restée au-dessus du point médian de 4 % de la bande de tolérance de la banque centrale de 2 % à 6 % depuis septembre 2019.

La roupie a été l'une des monnaies les plus performantes d'Asie cette année, mais à partir d'une base basse - elle languit toujours près de ses niveaux les plus faibles jamais atteints par rapport au dollar.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Inflation à la consommation en Inde (février)

- Procès-verbal de la Banque de Corée

- Inflation à la consommation aux États-Unis (février)