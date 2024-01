Bank of China Ltd. a déclaré qu'elle prévoyait de vendre jusqu'à 150 milliards de yuans (21 milliards de dollars) d'obligations absorbant les pertes, devenant ainsi la première grande banque d'État du pays à combler un déficit de financement important avant l'échéance de 2025 pour satisfaire aux exigences mondiales en matière de capital.

Le prêteur a déclaré qu'il prévoyait de faire appel aux marchés de la dette nationaux et étrangers pour vendre une nouvelle catégorie d'obligations à capacité totale d'absorption des pertes (TLAC), selon une déclaration faite vendredi à la Bourse de Shanghai.

En 2022, le régulateur bancaire chinois a autorisé les principales banques d'État du pays à émettre des obligations TLAC, dans le but, selon lui, de prévenir toute instabilité potentielle du système financier.

Les obligations absorbant les pertes, qui ne sont pas comptabilisées dans le capital de base d'une banque, peuvent être annulées ou converties en actions ordinaires lorsque la banque entre dans la phase de cession.

Les cinq principaux prêteurs chinois - Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China Ltd, Bank of China, China Construction Bank et Bank of Communications - sont désignés comme des banques d'importance systémique mondiale par les régulateurs chinois et le Conseil de stabilité financière (CSF), basé en Suisse.

Les prêteurs d'importance systémique mondiale sont tenus de détenir un montant TLAC d'au moins 16 % des actifs pondérés en fonction des risques à compter du 1er janvier 2025, et la barre sera encore relevée à 18 % à partir du 1er janvier 2028.

Selon Fitch Ratings dans une note récente, ces exigences augmenteront la pression exercée par les prêteurs chinois pour lever des capitaux, en particulier si les banques sont davantage sollicitées pour soutenir l'économie chinoise, les promoteurs immobiliers et les véhicules de financement des gouvernements locaux.

Pour répondre aux exigences, d'autres prêteurs devraient également dévoiler prochainement des plans d'émission d'obligations destinées à absorber les pertes. Selon les estimations de Fitch, les cinq banques devraient émettre 1 700 milliards de yuans de dette supplémentaire d'ici 2025 et 6 300 milliards de yuans d'ici 2028 pour combler les déficits de capitaux et répondre aux exigences du TLAC.

(1 $ = 7,1827 yuans) (Reportage de Ziyi Tang et Ryan Woo Rédaction de Shri Navaratnam)