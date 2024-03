Le comité d'enquête russe affirme avoir des preuves que les tireurs tadjiks accusés d'avoir tué au moins 143 personnes dans une salle de concert près de Moscou la semaine dernière étaient liés à des nationalistes ukrainiens. L'Ukraine nie toute implication et les États-Unis affirment que l'État islamique, qui a revendiqué l'attentat, en est le seul responsable.

Voici ce que nous savons des suspects détenus par la Russie et ce qui leur est arrivé depuis leur arrestation.

SAIDAKRAMI RACHABALIZODA - tireur présumé

Rachabalizoda, 30 ans, est un ressortissant du Tadjikistan, comme les trois autres tireurs présumés. Il semble avoir vécu en Russie pendant des années - en 2018, il a été condamné à une amende de 2 500 roubles (27 $) pour violation des règles d'immigration, selon une base de données du tribunal.

Après son arrestation, il a été montré en train d'être maltraité dans une série de vidéos publiées par Grey Zone, une chaîne Telegram proche du groupe mercenaire Wagner. Dans l'une d'elles, il reçoit des coups de pied et des coups de crosse de fusil. Dans une autre, un homme en tenue de camouflage lui coupe une partie de l'oreille droite et l'enfonce dans la bouche du suspect. Le 24 mars, Rachabalizoda a comparu devant le tribunal avec un bandage autour de l'oreille droite, des ecchymoses et des traces de sang sur le visage. Interrogé sur les vidéos et les photos prouvant que lui et les autres suspects ont été torturés, le Kremlin s'est refusé à tout commentaire.

MUHAMMADSOBIR FAYZOV - tireur présumé

Fayzov, 19 ans, est le plus jeune des détenus. Avant l'attentat, il travaillait comme coiffeur dans une ville au nord-est de Moscou.

Après son arrestation, plusieurs chaînes Telegram ont publié une vidéo le montrant en train d'être interrogé alors qu'il est allongé sur un lit d'hôpital. Sur les photos qui circulent en ligne, il semble avoir perdu un œil. Le 24 mars, il a été conduit au tribunal dans un fauteuil roulant, assis la tête penchée en arrière et les yeux fermés, apparemment inconscient de ce qui se passait autour de lui.

DALERDZHON MIRZOYEV - tireur présumé

Mirzoyev a 32 ans et quatre enfants. Il avait déjà été poursuivi en 2011 pour avoir enfreint les règles de l'immigration russe, selon des documents judiciaires. Des fuites de données sur ses déplacements aériens montrent qu'il effectuait parfois des allers-retours entre Moscou et le Tadjikistan.

Une vidéo publiée sur les médias sociaux montre Mirzoyev répondant à des questions par l'intermédiaire d'un interprète. Il a déclaré qu'il vivait dans une auberge avec un autre homme, Mukhamad, et que 10 à 12 jours plus tôt, ils avaient acheté une voiture "pour le travail" à un certain Abdullo. Des photographies prises dans la salle d'audience le montrent avec des coupures et de fortes ecchymoses au visage.

SHAMSIDIN FARIDUNI - tireur présumé

Fariduni, 25 ans, a déclaré dans une vidéo d'interrogatoire ayant fait l'objet d'une fuite qu'il était arrivé de Turquie le 4 mars. Ses comptes sur les réseaux sociaux, qu'il gère sous le pseudonyme "Abdulloh", montrent qu'il postait des photos d'Istanbul fin février.

Dans la vidéo prise après son arrestation, on le voit trembler alors qu'il est interrogé au bord d'une route, les mains attachées dans le dos. Il a déclaré avoir "tiré sur des gens" à l'hôtel de ville de Crocus "pour de l'argent", une personne qu'il n'a pas identifiée lui ayant offert 500 000 roubles (5 400 dollars).

La chaîne Grey Zone Telegram a ensuite publié une photographie montrant Fariduni torturé par des décharges électriques sur ses parties génitales, allongé sur le sol, le pantalon descendu jusqu'aux genoux et quelqu'un se tenant sur ses jambes. Lorsqu'il a comparu devant le tribunal le 24 mars, il présentait un gonflement important du côté gauche du visage.

COMPLICES PRÉSUMÉS

- Les frères Aminchon et Dilovar Islomov et leur père Isroil ont été placés en détention provisoire par un tribunal de Moscou le 25 mars. Le comité d'enquête de l'État, qui s'occupe des crimes majeurs, a déclaré que les frères avaient été recrutés par Fariduni dans le but de commettre un acte terroriste. Les médias russes ont rapporté que Dilovar était propriétaire d'une voiture utilisée par les assaillants. Le 28 mars, les agences de presse russes ont rapporté qu'Aminchon et Isroil Islomov avaient fait appel de leur détention provisoire.

- Alicher Kasimov, né au Kirghizstan, a été placé en état d'arrestation formelle par le même tribunal le 26 mars. Il est accusé d'avoir hébergé les quatre tireurs tadjiks présumés.