Les contrats à terme sur les bovins du Chicago Mercantile Exchange ont prolongé jeudi leur reprise par rapport aux plus bas de deux mois atteints cette semaine, les prix au comptant ayant baissé moins que prévu, selon les analystes.

Les négociants et les producteurs ont surveillé de près le marché au comptant pour voir s'il allait s'effondrer après que les contrats à terme ont récemment subi la pression de la vente de fonds, de placements plus importants que prévu dans les parcs d'engraissement américains en février et des inquiétudes concernant les détections de grippe aviaire dans les troupeaux de vaches laitières.

"Le prix du bétail au comptant n'a pas été aussi bas qu'il aurait pu l'être", a déclaré Rich Nelson, stratège en chef de la société de courtage Allendale.

Les bovins gras du Nebraska s'échangeaient à 189 dollars les 100 kilos sur le marché au comptant, soit une baisse de 1 dollar par rapport à la semaine dernière, a indiqué M. Nelson. Les échanges au comptant ont été légers plus tôt, certains bovins se négociant dans le sud des États-Unis entre 184 et 186 dollars le quintal mardi, selon le courtier StoneX.

"Ce marché de 184 à 186 dollars est en baisse par rapport au marché de 188 dollars de la semaine dernière, mais il n'est bien sûr pas aussi faible que les contrats à terme ", a déclaré StoneX.

Les bovins vivants de juin du CME ont terminé en hausse de 1,575 cents à 180,250 cents. Le contrat a baissé de 1,5 % pour la semaine et de 0,5 % pour le mois, mais a bondi de 6 % au cours du premier trimestre.

Les bovins d'engraissement de mai du CME ont terminé en hausse de 0,425 cent à 248,700 cents la livre vendredi. Le contrat a baissé de 2 % pour la semaine, sa cinquième baisse hebdomadaire consécutive.

"La chose la plus haussière que j'ai observée cette semaine est la réticence des marchés au comptant aujourd'hui", a déclaré Ross Baldwin, stratégiste de couverture pour AgMarket.Net.

Après la fin des échanges, le ministère américain de l'agriculture a déclaré que le cheptel porcin américain au 1er mars s'élevait à 72,9 millions de têtes, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient à peu de changement.

"La liquidation des cheptels reproducteurs légers a été plus que compensée par les gains d'efficacité des porcs par portée", a déclaré M. Nelson.

L'USDA a déclaré séparément que les ventes hebdomadaires de porc américain à l'exportation pour 2024 étaient les plus élevées de l'année de commercialisation et en hausse de 74 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes.

Les contrats à terme sur les porcs maigres de juin du CME ont glissé de 0,150 cent à 101,450 cents la livre, mais étaient en hausse de 13 % pour le trimestre.

Les marchés seront fermés vendredi. (Rapport de Tom Polansek)