Le dollar canadien s'est renforcé par rapport à son homologue américain jeudi, récupérant quelques baisses récentes, alors que la croissance plus rapide que prévu de l'économie nationale a réduit la pression sur la Banque du Canada pour réduire les taux d'intérêt dans les mois à venir.

Le huard s'échangeait 0,2 % de plus à 1,3535 pour un dollar américain, soit 73,88 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3526 à 1,3613. Vendredi dernier, il a touché un creux de trois mois à 1,3614.

Le produit intérieur brut du Canada a augmenté de 0,6 % en janvier par rapport à décembre, son taux de croissance le plus rapide en un an, grâce à un rebond des services d'éducation et à la fin des grèves dans le secteur public au Québec. Une estimation préliminaire pour février a montré une croissance de 0,4 %.

"Les données économiques canadiennes publiées ce matin sont plus positives que prévu", a déclaré Rahim Madhavji, président de Knightsbridge Foreign Exchange. "Si l'économie se porte bien, la Banque du Canada pourra maintenir ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Depuis juillet, la banque centrale canadienne a maintenu son taux d'intérêt de référence à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans. Les marchés monétaires estiment à 68 % les chances que la Banque du Canada entame une campagne de réduction des taux en juin, contre 70 % avant la publication des données.

Pour soutenir le huard, le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a augmenté de 2,2 % à 83,17 dollars le baril, les investisseurs prenant en compte la perspective d'un resserrement de l'offre de pétrole.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe lors d'une session écourtée avant le congé du marché du Vendredi saint.

Le 2 ans était en hausse de 4,5 points de base à 4,187% après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 19 mars à 4,210%. (Rapport de Fergal Smith ;)