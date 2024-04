Deux agents conservateurs qui ont lancé une campagne d'appels téléphoniques visant à empêcher les New-Yorkais noirs de voter par correspondance lors des élections américaines de 2020 paieront 1,25 million de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable, a déclaré mardi la procureure générale de l'État de New York, Letitia James.

Jacob Wohl et Jack Burkman ont été jugés responsables par un juge fédéral de New York en mars 2023 pour avoir ciblé les électeurs noirs et envoyé des messages faux et menaçants destinés à les dissuader de voter.

"Wohl et Burkman ont orchestré une campagne dépravée et de désinformation pour intimider les électeurs noirs dans le but de faire basculer l'élection en faveur de leur candidat préféré", a déclaré M. James dans un communiqué.

Au cours de l'été 2020, les appels automatisés ont prétendu que le vote par correspondance permettrait à l'électeur d'être traqué pour des mandats en suspens, des dettes de carte de crédit et des vaccins obligatoires, a déclaré M. James.

La National Coalition on Black Civic Participation (Coalition nationale sur la participation civique des Noirs), qui était plaignante dans le procès, a été obligée de rediriger des ressources considérables pour répondre aux fausses affirmations faites dans l'appel, a déclaré M. James.

Au cours de la campagne présidentielle de 2020 qu'il a perdue face au démocrate Joe Biden, le président républicain Donald Trump et ses alliés ont affirmé à plusieurs reprises que le vote par correspondance entraînerait des fraudes. M. Trump, qui défie M. Biden lors de l'élection présidentielle du 5 novembre, a continué à répéter ces affirmations.

Le robocall de 2020 a également été distribué à Cleveland, Minneapolis, Chicago, Pittsburgh, Philadelphie, Détroit et Arlington, en Virginie, selon les documents déposés auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.

Les représentants de Burkman et de Wohl n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Burkman, avocat à Washington et militant républicain, s'est vu retirer sa licence d'avocat en mars par la cour d'appel du district de Columbia.

En octobre 2022, M. Burkman et M. Wohl ont plaidé coupable de fraude en matière de télécommunications dans l'Ohio, après avoir utilisé des appels téléphoniques non sollicités pour intimider les électeurs et les empêcher de voter par correspondance lors de l'élection présidentielle de 2020. Ils ont été condamnés à deux ans de mise à l'épreuve, à une amende de 2 500 dollars chacun et à 500 heures de travaux d'intérêt général.

En juin 2023, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a condamné Burkman et Wohl à une amende de 5,1 millions de dollars pour avoir effectué plus de 1 100 appels téléphoniques illégaux en août et septembre 2020.

Burkman est peut-être surtout connu pour avoir maintenu dans l'actualité l'assassinat, en 2016, de Seth Rich, membre du personnel du Comité national démocrate, à Washington. Le meurtre de Rich a alimenté une théorie du complot dans les médias conservateurs, bien que la police de Washington ait déclaré que le meurtre faisait partie d'un cambriolage qui avait mal tourné.