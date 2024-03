Devises : le $ efface une semaine de repli après PPI à +0,6%

Le Dollar se redresse vigoureusement après parution des prix à la production aux Etats-Unis ('PPI'), lesquels préfigurent le plus souvent l'orientation des prix à la consommation.

Le PPI a effet grimpé de 0,6% en données brutes en février (2 fois plus que prévu) par rapport au mois précédent.



Selon le Département du Travail, la hausse s'est établie à 1,6% en données brutes en 'annualisé' et à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux le mois dernier, à comparer à des taux annuels respectifs de 1% et 2,7% observés en janvier.

Le taux 'global' ressort éloigné des anticipations (-1,3%), un écart trop important pour être 'négligé'.

Voilà qui repousse le calendrier d'une baisse taux à coup sûr au mois de juin (la FED va vouloir se 'donner le temps') et pourrait amener à revoir l'agenda des baisses de taux d'ici fin 2024 (3 au lieu de 4 ?).



Le Dollar index grimpe de +0,6% vers 103,40 et cela se traduit par un repli symétrique de l'euro vers 1,0880 (tous les gains depuis le 6 mars effacés en 2 heures), du Franc suisse vers 0,8840, de -0,4% du Yen vers 148,25.

Pas de 'stats' en Europe ce jeudi mais une croissance française revue à la baisse à zéro par l'INSEE au 1er trimestre, mais révisée à +0,3% au 2ème trimestre.

A noter également le record de faillites de PME françaises en rythme annuel qui franchit le cap des 400/mois, pire score depuis 2009.



Les autres chiffres du jour ont eu peu d'impact : pas de mauvaise surprise pour les ventes de détail aux Etats-Unis qui ont rebondi de 0,6% en rythme séquentiel en février, un rebond globalement conforme aux attentes du marché, après un repli de 1,1% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,8%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,3% le mois dernier, après une baisse de 0,8% en janvier.



Enfin, le Département du Travail annonce 209.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 mars aux Etats-Unis, un chiffre en repli de 1.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (210 000 au lieu des 217 000 initialement annoncés).





