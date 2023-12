Devises : modeste sursaut du $, le Yen refranchit les 141/$

Le 28 décembre 2023 à 19:24

Le billet vert retrouve quelques couleurs mais le sursaut reste modeste et la cassure de multiples supports ce mardi n'est pas invalidée.



Le Dollar Index se redresse de 0,15% vers 101,1 après avoir inscrit ce jeudi matin un plancher vers 100,62 (son plus faible niveau depuis le 23 juillet).



L'Euro consolide de -0,4% vers 1,1060 mais se maintient au-dessus de l'ex-résistance des 1,1030.

Le $ reprend également 0,55% face à la Livre Sterling, un symbolique 0,1% face au Franc suisse: sa hausse globale est freiné par la vigueur du Yen qui engrange +0,5% vers 141,25 (140,25 au plus haut du jour, meilleure marque depuis le 31 juillet).

Le Dollar semble plutôt bien digérer le creusement du déficit commercial des Etats-Unis à -90,3 milliards de dollars le mois dernier, contre 89,6 milliards en octobre, les exportations (-3,6%) ayant diminué davantage que les importations (-2,1%) d'un mois sur l'autre.

Le Département du Commerce, qui publie ces estimations préliminaires, indique par ailleurs que les stocks se sont tassés de 0,2% dans le commerce de gros et de 0,1% dans le commerce de détail.



Le Département du Travail annonce 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 18 décembre, un chiffre en hausse de 12.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (206.000 contre 205.000 initialement annoncés).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 000 la semaine dernière, quasiment stable (-250) par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 14 000 pour s'établir à 1.875.000 lors de la semaine précédente, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Enfin, les promesses de ventes de maisons neuves sont inchangées en novembre mais enregistrent un recul de -5,2% sur 12 mois.





